Se incendia vehículo en distribuidor vial Xangari de Morelia; no hubo personas lesionadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Protección Civil Estatal controlaron el incendio de un vehículo registrado en el distribuidor vial Xangari, ubicado en la colonia Santillán La Huerta de la capital michoacana.

El siniestro fue atendido a tiempo y no dejó personas lesionadas, según reportó la corporación a través de sus canales oficiales.

Como medida preventiva, autoridades exhortaron a la ciudadanía a realizar revisiones periódicas del sistema eléctrico y de combustible de sus vehículos, a fin de evitar incidentes similares.

