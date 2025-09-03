Se incendia una camioneta en Camponubes, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta comenzó a incendiarse del área del motor derivado de una aparente falla mecánica, hecho que ocurrió en el fraccionamiento Camponubes, ubicado al poniente de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

Lo anterior sucedió la mañana de este miércoles en la calle Lucerna. Trascendió que unas personas detectaron el fuego y bastante humo emanado del referido transporte, entonces alertaron al número de emergencias 911.