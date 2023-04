Se incendia un domicilio en la colonia Cumbres del Quinceo, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes se registró un incendio de una casa en la colonia moreliana Cumbres del Quinceo; la lumbre alcanzó a perjudicar parcialmente otra vivienda. Elementos de la Policía Municipal otorgaron ayuda.

Información obtenida en la labor noticiosa reveló que la situación sucedió en la calle Pescadores del Río Balsas. Al enterarse del siniestro, unos vecinos se acercaron al sitio y comenzaron a combatirlo.

Los ciudadanos utilizaron una pipa de agua para atacar el fuego, después arribaron los oficiales locales, quienes apoyaron a los habitantes y luego de unos minutos sofocaron la quemazón.

El hecho no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales. Las autoridades recomendaron a la población el no dejar veladoras encendidas, desconectar aparatos electrónicos que no estén en uso y tener cuidado con las instalaciones de luz y gas.

