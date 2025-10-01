Se incendia tráiler en la autopista de Occidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles se registró el incendio de un vehículo de carga en la autopista de Occidente, a la altura del kilómetro 281 con dirección a Guadalajara, presuntamente a causa de una falla mecánica.

El siniestro provocó largas filas de automovilistas, especialmente en el tramo posterior a la desviación hacia el municipio de Coeneo. Algunos conductores optaron por regresar a la carretera libre, ante la magnitud del congestionamiento.

De acuerdo con C5 Michoacán, personal de emergencias atendió el incidente para sofocar el fuego y garantizar la seguridad en la zona. Actualmente, ya se restableció la circulación vehicular, aunque el tráiler permanece a un costado de la vía.