Nota Roja

Se incendia predio en la colonia Lomas del Punhuato de Morelia

Se incendia predio en la colonia Lomas del Punhuato de Morelia
RED 113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio se registró la noche del lunes en un predio bardeado de la colonia Lomas del Punhuato, ubicada al oriente de Morelia. Se trató de una quema de basura, restos de madera, pasto y ramas, comentaron fuentes de rescate.

La situación tuvo lugar en la calle Júpiter y fue reportado por varios vecinos al número de emergencias 911.

RED 113

Después acudieron los elementos de Bomberos Municipales, quienes combatieron el fuego.

Los vulcanos sofocaron la lumbre luego de algunos minutos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. En las labores de ayuda participaron civiles y patrulleros locales.

rmr

Incendio

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com