Se incendia predio en la colonia Lomas del Punhuato de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio se registró la noche del lunes en un predio bardeado de la colonia Lomas del Punhuato, ubicada al oriente de Morelia. Se trató de una quema de basura, restos de madera, pasto y ramas, comentaron fuentes de rescate.

La situación tuvo lugar en la calle Júpiter y fue reportado por varios vecinos al número de emergencias 911.