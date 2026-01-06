Se incendia pipa en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las primeras horas de este martes se incendió una pipa sobre la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 93+000, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y afectó temporalmente la circulación vial.
El siniestro ocurrió en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, dentro del municipio de Uruapan. Elementos de Protección Civil de Michoacán, a través de su delegación regional, atendieron el incidente y confirmaron que el fuego fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.
Por su parte, el Centro SICT Michoacán informó que personal de bomberos trabajó en la zona hasta extinguir el incendio, lo que permitió que la circulación se reanudara poco después. No se reportaron daños a terceros, aunque se registró congestión vial durante algunos minutos.
Las autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía a circular con precaución por la zona, respetar los límites de velocidad y atender las recomendaciones viales. En caso de emergencia, se recordó que se debe marcar al número 9-1-1.
rmr