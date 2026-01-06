Se incendia pipa en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las primeras horas de este martes se incendió una pipa sobre la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 93+000, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y afectó temporalmente la circulación vial.

El siniestro ocurrió en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, dentro del municipio de Uruapan. Elementos de Protección Civil de Michoacán, a través de su delegación regional, atendieron el incidente y confirmaron que el fuego fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.