Se incendia casa de madera cerca del estadio Morelos; vecinos ayudaron a apagar el fuego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un incendio en una vivienda construida con madera y láminas de cartón, ubicada en la colonia Cumbres del Quinceo, al norte de Morelia, en las inmediaciones del estadio Morelos y aledaña a la colonia Leandro Valle.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, el domicilio se encontraba deshabitado al momento del siniestro, por lo que no se reportan personas lesionadas ni víctimas fatales.

Vecinos de la zona actuaron rápidamente y apoyaron con cubetadas de agua para intentar controlar el fuego mientras daban aviso al número de emergencias. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Morelia acudieron al sitio y actualmente se encuentran sofocando los últimos restos del incendio.