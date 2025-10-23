Se incendia casa en Paracho; no hubo heridos

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- Una vivienda del Centro de Paracho fue consumida por un voraz incendio registrado la mañana de este jueves, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro se originó en un inmueble ubicado sobre la calle Industria, donde vecinos notaron las llamas y una densa columna de humo negro que se elevaba sobre la zona, por lo que de inmediato alertaron a los servicios de emergencia.