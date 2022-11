Se incendia casa en Morelia; bomberos logran apagar las llamas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de Bomberos Morelia atendió un caso de incendio en un domicilio de la colonia Infonavit La Colina.

Datos obtenidos por este medio señalan que señalan que se recibió el reporte de que en la calle Plaza Calcita, esquina calle Esmeralda, había un incendio.

Al sitio acudieron las unidades M-122 y M-109, cuyos elementos observaron que en un domicilio ubicado en una segunda planta emanaba fuego de un tanque portátil de gas LP ubicado en un patio de servicio.

Las llamas alcanzaron una techumbre y dificultaron el acceso al sitio, por lo que ingresaron por un domicilio contiguo, para poder controlar incendio.

Asimismo, se desconectaron dos cilindros más y se apagaron las llamas además de enfriar la zona.

Además del fuego se reportó quedando acumulación de humo de interior de ese domicilio por lo que se trabajó en la ventilación del mismo.

No obstante, no se reportaron personas lesionadas por lo que solo restó a los socorristas dar recomendaciones a los habitantes del lugar para que no ocurriera un incidente de similar de nueva cuenta.

