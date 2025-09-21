Nota Roja

Se incendia casa en la colonia Santiaguito, al norte de Morelia

Bomberos estatales sofocan el fuego
RED 113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio de casa habitación se registró la tarde de este domingo en la colonia Santiaguito, ubicada al norte de Morelia, siniestro que sólo dejó daños materiales, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM).

El inmueble perjudicado se localiza en la calle Cerro de Villachuato y al momento de los hechos los moradores no estaban, indicaron fuentes allegadas al tema.

Fueron unos vecinos quienes detectaron la lumbre y humo, así que alertaron al número de emergencias 911, después arribaron los bomberos estatales, quienes sofocaron las llamas.

En las labores de ayuda también participaron policías.

Incendio
casa
coloni Santiaguito

