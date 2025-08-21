Se incendia casa en la colonia Juana Pavón, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio registrado en una casa habitación de la colonia Juana Pavón, en Morelia, fue atendido esta tarde de jueves por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo con la corporación, el siniestro no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales. Las causas del fuego no fueron detalladas, pero se presume que pudo originarse por una falla eléctrica o de gas LP.