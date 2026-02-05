Se incendia casa en Hacienda del Sol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio de domicilio se registró la mañana de este jueves en el fraccionamiento Hacienda del Sol, aledaño al fraccionamiento Metrópolis II, en el municipio de Tarímbaro, informaron fuentes de rescate.

El inmueble perjudicado se localiza en la calle Hacienda del Rosario. Unos vecinos vieron la columna de humo negro y solicitaron ayuda al número de emergencias 911.

Después acudieron los bomberos locales, quienes combatieron la quemazón hasta que la sofocaron.