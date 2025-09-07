Se incendia casa en el Infonavit Justo Mendoza de Morelia; sólo hubo daños materiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo se registró un incendio en una casa habitación ubicada en la calle General José María Rojo, en la colonia Infonavit Justo Mendoza, en esta capital michoacana.

Según reportes ciudadanos, el siniestro fue notificado al número de emergencias, por lo que elementos del cuerpo de Bomberos Morelia acudieron de inmediato al lugar.