Se incendia casa de Lomas del Valle, Morelia; no hubo heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio domiciliario fue atendido este martes por elementos de Protección Civil en la calle Loma Feliz, perteneciente a la colonia Lomas del Valle, en la capital michoacana.
El reporte fue atendido de manera oportuna por los cuerpos de emergencia, quienes lograron controlar el fuego sin que se registraran personas lesionadas. De acuerdo con la dependencia estatal, únicamente se presentaron daños materiales.
Aunque no se precisaron las causas del siniestro, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a revisar sus instalaciones eléctricas y evitar la sobrecarga de contactos, como medida preventiva para evitar este tipo de incidentes.
Finalmente, se recordó a la población que ante cualquier emergencia se puede solicitar apoyo a través de los números oficiales de Protección Civil o mediante el 911.
rmr