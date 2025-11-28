Se incendia camión refresquero en salida a Pátzcuaro, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este viernes se reportó el incendio de un camión de la empresa Coca-Cola sobre la salida a Pátzcuaro, a un costado del puente vehicular.

A través de una denuncia ciudadana enviada a Revolución Social se dijo del hecho con este mensaje:

“René, buenas noches. Te mando un video de un camión de la Coca; en estos momentos, en la salida a Pátzcuaro, se está quemando, a un costado del puente”.

Ciudadanos solicitaron apoyo de los cuerpos de bomberos para atender la emergencia.

El video fue subido por la madrugada, por lo que se desconoce cómo finalizó el hecho.