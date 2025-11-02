Se fuga conductor tras accidente que dejó un motociclista muerto en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo se registró un accidente de tránsito en el que un motociclista perdió la vida sobre la avenida Héroes de Nocupétaro, a la altura del supermercado Chedraui del centro, entre los límites del Centro Histórico y la colonia Industrial, en esta ciudad capital.

De acuerdo con fuentes policiales, en el percance estuvo involucrado otro vehículo que presuntamente se dio a la fuga tras el impacto. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del conductor fallecido, aunque se indicó que tenía aproximadamente 25 años de edad y conducía una motocicleta tipo pista.

Elementos de la Policía Morelia acordonaron la zona del accidente y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que ya realiza las diligencias correspondientes.

Al sitio arribaron integrantes de la Unidad de Atención Inmediata, quienes realizan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

