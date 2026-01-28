Se accidenta motorrepartidor sobre Calzada La Huerta, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motorepartidor resultó lesionado tras derrapar y estrellarse contra el costado de un tractocamión sobre una de las laterales de la Calzada La Huerta, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles a la altura de las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Michoacán, en el sentido del Monumento a Lázaro Cárdenas hacia la salida a Pátzcuaro, cerca de Plaza Escala La Huerta.