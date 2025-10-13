Se accidenta motociclista en la Madero Poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista quedó lesionado en un accidente registrado sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, en la salida a Quiroga, comentaron fuentes allegadas policiales.

El percance sucedió la tarde de este lunes cerca de la colonia Tiníjaro y del asentamiento Niño Artillero.

En el sitio unas personas ayudaron al motorista y pidieron una ambulancia.

En el sitio se presentaron unos patrulleros municipales, así como paramédicos, quienes auxiliaron al susodicho y lo canalizaron a un hospital. Por último, los uniformados realizaron el peritaje respectivo.

RYE