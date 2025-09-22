Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un aparatoso accidente vehicular se registró la tarde de este lunes sobre la carretera Morelia-Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro, hecho en el que también terminó siniestrada la camioneta del "Padre Pistolas", él resultó ileso comentaron fuentes allegadas al tema.
El accidente tuvo lugar aproximadamente en el kilómetro 14 de la citada vialidad, cerca de la gasolinera Pemex 9780, en las inmediaciones de la población de El Carrizal.
Trascendió que al menos tres automotores participaron en el hecho de tránsito, uno de ellos terminó volcado. En tanto que la unidad del "Padre Pistolas", la cual es de la marca Chevrolet 3500, color guinda, se impactó contra un árbol localizado en el camellón central.
En el sitio se presentaron elementos de rescate, además unos oficiales de l Guardia Nacional se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.
RYE