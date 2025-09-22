Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un aparatoso accidente vehicular se registró la tarde de este lunes sobre la carretera Morelia-Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro, hecho en el que también terminó siniestrada la camioneta del "Padre Pistolas", él resultó ileso comentaron fuentes allegadas al tema.

El accidente tuvo lugar aproximadamente en el kilómetro 14 de la citada vialidad, cerca de la gasolinera Pemex 9780, en las inmediaciones de la población de El Carrizal.