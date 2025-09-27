Se accidenta camión en la Pátzcuaro-Cuitzeo; hay 2 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión que transportaba pollos chocó contra un objeto fijo y terminó volcado sobre la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, hecho que dejó dos lesionados y daños materiales.

Fuentes allegadas al tema informaron que lo anterior se registró la mañana de este sábado en el kilómetro 45 de la citada vialidad, en las inmediaciones de la caseta de Cuto de la Esperanza, dentro del municipio de Morelia.