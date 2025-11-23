Salvavidas rescata a turista moreliano de morir ahogado en Playa Azul

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un turista originario de la ciudad de Morelia, que fue arrastrado por las olas, pudo ser rescatado con vida gracias a la oportuna intervención de salvavidas en Playa Azul.
Trascendió que la tarde de este domingo, Rafael E., de 32 años, ingresó al mar y, en determinado momento, el fuerte oleaje le impidió seguir a flote, esto frente a la enramada Pedro Caletilla.
Salvavidas de Protección Civil Municipal que laboraban en la zona actuaron con rapidez; de inmediato se lanzaron al agua y lograron sacar a la playa a Rafael.
Enseguida, elementos de la Policía Turística de Lázaro Cárdenas le brindaron los primeros auxilios al susodicho, mismo que afortunadamente no requirió traslado hospitalario.
