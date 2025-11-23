Salvavidas rescata a turista moreliano de morir ahogado en Playa Azul

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un turista originario de la ciudad de Morelia, que fue arrastrado por las olas, pudo ser rescatado con vida gracias a la oportuna intervención de salvavidas en Playa Azul.

Trascendió que la tarde de este domingo, Rafael E., de 32 años, ingresó al mar y, en determinado momento, el fuerte oleaje le impidió seguir a flote, esto frente a la enramada Pedro Caletilla.