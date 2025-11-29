Sábado de accidentes en Morelia: estos 3 ocurrieron y dejaron heridos

El motorista de aproximadamente 20 años de edad, manejaba una Italika de color blanco, mismo que terminó con fractura en una mano, además presenta lesiones en espalda y piernas, siendo auxiliado por paramédicos y trasladado al Hospital Civil.

Otro de los incidentes ocurrió en la colonia Leandro Valle, donde el conductor de una combi de la ruta Café 2, con número económico 90, estaba reparando su unidad y en determinado momento el gato hidráulico se venció, siendo aplastado por el vehículo.

Compañeros del cumbiero se apresuraron ayudarle, momentos más tarde llegó una ambulancia cuyos paramédicos estabilizaron al paciente de aproximadamente 45 años de edad y de emergencia lo canalizaron a un nosocomio, siendo su estado de salud reportado como delicado.

El tercero de los accidentes, se registró en la salida a Quiroga, sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, frente a la colonia Lomas del Pedregal, donde un taxi chocó contra una motocicleta, ocasionando que su joven tripulante saliera proyectada contra el pavimento.

Oficiales de la Policía Morelia se movilizaron para otorgar ayuda y más tarde paramédicos atendieron a la afectada.

En cada uno de los casos tomaron conocimiento las autoridades competentes, mismas que habrán de determinar responsabilidades.

