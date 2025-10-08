Ruta Villa Magna impacta bolardos; pasajeros resultaron lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión de la Ruta Villa Magna chocó contra unos bolardos metálicos ubicados en uno de los carriles laterales de la avenida Madero Poniente, en Morelia. Algunos pasajeros resultaron heridos y fueron atendidos por paramédicos de Ambumed.

De acuerdo con fuentes cercanas al hecho, el percance ocurrió la noche de este miércoles, cerca de la calle Octava, a la altura de la colonia Irrigación, frente al asentamiento Los Ejidos.

Al lugar acudieron patrulleros y rescatistas; estos últimos brindaron primeros auxilios a por lo menos cinco personas que presentaban contusiones. Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y se hicieron cargo de las acciones conducentes.

