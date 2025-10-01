¿Rumbo a salida a Salamanca? Camioneta descompuesta atasca puente subterráneo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta descompuesta está provocando afectaciones viales en el puente subterráneo que conecta con la Salida a Salamanca, en la capital michoacana.

La información fue reportada por automovilistas que transitaban por la zona la tarde de este miércoles 1 de octubre, quienes advirtieron que el vehículo obstruye parcialmente el carril de baja velocidad, lo que ha generado tráfico lento en la vialidad.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas como la avenida Morelos Norte o el Periférico Paseo de la República, y extremar precauciones para evitar accidentes, sobre todo durante las horas pico.