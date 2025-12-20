Roban casa de empeño en Centro de Morelia; se llevan $400 mil en alhajas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos sujetos desconocidos perpetraron un robo con violencia en una casa de empeño ubicada en el Centro Histórico de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado en el establecimiento localizado en la esquina de la avenida Francisco I. Madero y Fray Juan de San Miguel.

Trascendió que los delincuentes sustrajeron aproximadamente 400 mil pesos en alhajas.

La situación fue reportada al número de emergencias 911. Tras el aviso, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, recabaron información sobre lo sucedido e implementaron un operativo de búsqueda en la zona.

Pese a los esfuerzos, no se logró dar con los responsables. Se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) realice las investigaciones correspondientes para localizar a los implicados.

SHA