Roban camioneta de la diputada Anabet Franco y despojan a escolta de sus armas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Unos delincuentes armados robaron la camioneta de la diputada morenista Anabet Franco Carrizales y despojaron de sus armas de cargo a uno de sus escoltas. El hecho ocurrió la semana pasada en el estacionamiento de una gasolinera y tienda ubicada a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío. La situación ya está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

La fecha exacta del robo con violencia no fue revelada por las fuentes. Según información de la FGR, en el vehículo mencionado se trasladaba la legisladora, acompañada por su guardia personal. Se estacionaron frente al comercio cuando, en determinado momento, sujetos armados los amagaron y le quitaron una pistola escuadra y un fusil a uno de los elementos de la Guardia Civil, adscrito al Agrupamiento de Protección.