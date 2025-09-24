Riña al poniente de Morelia deja a un joven herido con arma blanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres protagonizaron una riña en la colonia Jardines de Guadalupe, al poniente de Morelia, donde uno de ellos resultó herido con un arma punzocortante, informaron autoridades policiales.
El hecho ocurrió este martes en un domicilio de la calle Juan Guillermo Villasana. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima y otro sujeto iniciaron una acalorada discusión que rápidamente se salió de control; en ese momento, el joven fue atacado con un objeto punzocortante, presuntamente una navaja.
Tras la agresión, el responsable huyó del lugar, mientras que el lesionado recibió apoyo de sus familiares, quienes solicitaron una ambulancia. Minutos después arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes auxiliaron al afectado, identificado como Alejandro, de 25 años.
El caso ya es investigado por la autoridad competente.
mrh