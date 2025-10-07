Revelan video de cómo conductor embistió a ladrones en moto tras asalto en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido por Revolución Social reveló el momento exacto en el que un automovilista fue despojado violentamente de 300 mil pesos en efectivo por dos sujetos a bordo de una motocicleta, en calles del Centro de Morelia, hecho ocurrido la tarde del lunes.
Las imágenes muestran cómo los agresores se aproximan al conductor y, tras amenazarlo con arma de fuego, le arrebatan el dinero que momentos antes había retirado de una sucursal bancaria.
Cuando los delincuentes intentaban huir en motocicleta, otro automovilista que se encontraba detrás los embistió deliberadamente, logrando derribarlos.
A pesar del impacto, los agresores lograron huir corriendo entre las calles Sánchez de Tagle y Ana María Gallaga, en las inmediaciones del Colegio Plancarte, límites de las colonias Centro y Cuauhtémoc.
Elementos de la Policía Municipal aseguraron la motocicleta marca Italika, color negro con detalles en verde, la cual fue abandonada por los presuntos responsables y puesta a disposición de la autoridad competente. El afectado ya interpuso la denuncia correspondiente.
rmr