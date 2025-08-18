Restos humanos son localizados en predio cercano a colonia Colosio

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes fueron localizados los restos putrefactos de una persona del sexo masculino en el fondo de una barranca cercana al cerro del Húngaro, en esta demarcación de Apatzingán.

De acuerdo con las autoridades, un reporte ciudadano alertó a la policía local sobre el hallazgo de un cuerpo humano en un predio ubicado en las inmediaciones del rancho Las Calderas y de la parte alta de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Oficiales de la Guardia Civil acudieron para atender la denuncia ciudadana, confirmando que se trataba de un cadáver en avanzado estado de descomposición, con algunas extremidades carcomidas y desprendidas por fauna silvestre.

El área fue resguardada por los uniformados, y con apoyo de Bomberos Municipales, los especialistas de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.