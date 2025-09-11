Reporte de sujeto armado en banco de Uruapan genera operativo en la zona

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Una intensa movilización policiaca generó el reporte de un hombre supuestamente armado que ingresó al banco Banamex ubicado sobre el Paseo Lázaro Cárdenas, en Huertas del Cupatitzio en la ciudad de Uruapan.

Cerca de las 11:00 horas de este jueves, el hombre fue observado por algunos cuentahabientes, quienes alarmados notificaron a las autoridades.

De acuerdo con el reporte, el susodicho a los minutos salió de la sucursal bancaria y aunque de inmediato se desplegó un fuerte operativo por parte de las autoridades no se logró localizar al presunto pistolero.

Sin embargo, la fuerte movilización policiaca provocó temor entre vecinos, comerciantes y automovilistas y el Paseo Lázaro Cárdenas fue cerrado por algunos minutos.

RYE