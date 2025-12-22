Reporte de balazos desata persecución en Morelia; huyeron hacia Tiripetío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ciudadanos denunciaron esta mañana supuestas detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de Calzada La Huerta, en la zona sur de Morelia, lo que generó una intensa movilización policial.

De acuerdo con información de RED 113, el hecho fue reportado aproximadamente a las 11:40 de este lunes cuando vecinos de la zona alertaron sobre lo que parecían ser disparos.

Elementos policiales acudieron al sitio y detectaron un vehículo sospechoso, el cual fue perseguido rumbo a la tenencia de Tiripetío. Sin embargo, la unidad se perdió de vista y hasta el momento no se ha brindado una actualización oficial sobre el paradero del vehículo o los posibles responsables.

La denuncia inicial fue realizada por ciudadanos a través de redes sociales y líneas de emergencia, sin que hasta el momento se confirme si hubo lesionados o daños materiales.

Autoridades no han emitido información oficial al respecto, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales institucionales para actualizaciones.

rmr