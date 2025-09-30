Reportan tres policías lesionados y un detenido tras balacera en Villas del Pedregal, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes se registró un fuerte enfrentamiento armado en la zona poniente de Morelia, al interior del fraccionamiento Villas del Pedregal. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del circuito Samario, cerca de la avenida de los Metales, alertaron sobre una intensa movilización de la Guardia Nacional, que poco después derivó en una balacera.

Según información de RED 113, durante la refriega un elemento de la Guardia Nacional resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. Sus compañeros lo retiraron en una patrulla hasta la salida a Quiroga, donde fue interceptado por una ambulancia de rescate para canalizarlo de manera más rápida al centro médico.

En el transcurso del mismo enfrentamiento, dos oficiales de la Policía Municipal de Morelia también fueron alcanzados por proyectiles de arma de fuego. Al igual que el primer lesionado, recibieron auxilio inmediato de sus compañeros, quienes los llevaron a un hospital para recibir atención médica.

De manera preliminar se reporta la detención de al menos una persona presuntamente relacionada con la agresión, aunque no se descarta que existan más implicados.

Autoridades mantienen un operativo no sólo dentro de Villas del Pedregal, sino también en colonias aledañas, con la finalidad de ubicar y detener a más participantes en los hechos.

rmr