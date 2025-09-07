Reportan tres mujeres sin vida tras chocar contra tren, en Yurécuaro, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del sábado una camioneta fue embestida por el ferrocarril en el municipio de Yurécuaro, con saldo preliminar de tres mujeres sin vida y otras 3 personas lesionadas. Las autoridades investigan el hecho, en el que se presume que el conductor de la unidad motriz trató de ganarle el paso al tren.

El fatal accidente tuvo lugar sobre la avenida Ferrocarril Poniente, en el cruce con General Lázaro Cárdenas, donde al observar el automotor sobre las vías, el maquinista activó el freno de emergencia, sin embargo, la colisión fue inevitable.

Tres de las ocupantes murieron al salir disparadas, al parecer de la batea de una GMC Sonoma de color rojo, con placas NL7641B, algunas de ellas cayeron sobre las vías y fueron arrolladas por la pesada máquina de hierro.

Las fallecidas fueron identificadas como Otilia Amparo S., de 47 años de edad, vecina de Yurécuaro, así como Ángeles Mariana A., de 19 años y San Juana del Carmen R., de 42 años de edad, ambas domiciliadas en La Rivera, Jalisco.