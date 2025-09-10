Reportan fuerte choque por alcance en la autopista Pátzcuaro-Uruapan

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente grave se registró la tarde de este miércoles en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, a la altura del kilómetro 71+400, según informó el Centro SICT Michoacán.
El siniestro fue un choque por alcance que involucró a varios vehículos. En la imagen compartida por las autoridades se observa la presencia de cuerpos de emergencia, elementos de seguridad y al menos tres unidades involucradas.
Actualmente, la circulación se mantiene por acotamiento, por lo que se exhorta a los automovilistas a manejar con extrema precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales en la zona del percance.
🚧 Recomendaciones para conductores:
Reducir la velocidad al acercarse al kilómetro 71+400.
No invadir carriles contrarios ni utilizar el acotamiento de forma indebida.
Seguir instrucciones de Guardia Nacional o personal de apoyo vial.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de personas lesionadas o fallecidas. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe más detallado.
