Reportan enfrentamiento entre criminales y elementos de la FGE en la región de Zinapécuaro

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes se reportó un enfrentamiento entre delincuentes armados y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), hecho que ocurrió en el municipio de Zinapécuaro y, de acuerdo con información preliminar, no dejó lesionados ni fallecidos.

Lo anterior sucedió a la altura de la población de San Miguel Taimeo. Al enterarse del conflicto, elementos de la Guardia Civil (GC), Guardia Nacional (GN) y de otras corporaciones se presentaron en el sitio para apoyar a los poliministeriales y restablecer la seguridad en la zona.

Asimismo, se desplegó un operativo para dar con el paradero de los agresores, quienes presuntamente son integrantes de una célula criminal que opera en dicha región.

