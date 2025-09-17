Reportan dos presuntos agresores abatidos tras enfrentamiento en límites de Tingambato y Ziracuaretiro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles trascendió un enfrentamiento armado entre fuerzas federales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada en los límites de los municipios de Tingambato y Ziracuaretiro, en la región de Uruapan.

De acuerdo con información preliminar de RED 113, se había manejado inicialmente que el tiroteo ocurrió en la localidad de Calzontzin; sin embargo, dicha versión fue descartada por reporteros en la zona, quienes confirmaron que el hecho violento se registró en los límites entre Tingambato y Ziracuaretiro.

En este operativo habría participado personal del Ejército Mexicano, el cual repelió la agresión de sujetos armados. De manera extraoficial, se reporta que al menos dos presuntos agresores fueron abatidos durante el enfrentamiento.

La zona se mantiene bajo resguardo de las fuerzas castrenses y continúa la búsqueda de otros posibles implicados. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

