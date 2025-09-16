Reportan cuerpo en carretera… y sólo era un borracho dormido, en Apatzingán, Michoacán
Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes, lo que parecía una tragedia terminó convirtiéndose en una escena insólita. Automovilistas que circulaban por la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, a la altura del Panteón Municipal, reportaron a las autoridades la presencia de un hombre aparentemente sin vida tirado a un costado de la vía.
El aviso encendió las alarmas. De inmediato, patrullas de la Policía Municipal y agentes ministeriales acudieron al sitio para resguardar la zona y comenzar con las diligencias.
Sin embargo, lo inesperado ocurrió: cuando los uniformados se acercaron al supuesto cadáver, el hombre abrió los ojos y se incorporó lentamente, todavía bajo los efectos del alcohol.
Entre risas nerviosas y rostros de sorpresa, el individuo explicó que había pasado la noche bebiendo y que sus compañeros de parranda lo abandonaron en el lugar. La movilización que parecía preludio de una investigación ministerial terminó siendo únicamente un episodio de embriaguez pública.
El sujeto fue asegurado y trasladado a Barandilla, mientras que la anécdota dejó a más de uno con la certeza de que, en Apatzingán, la realidad a veces supera a la ficción.
RYE