Reportan cuerpo en carretera… y sólo era un borracho dormido, en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes, lo que parecía una tragedia terminó convirtiéndose en una escena insólita. Automovilistas que circulaban por la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, a la altura del Panteón Municipal, reportaron a las autoridades la presencia de un hombre aparentemente sin vida tirado a un costado de la vía.

El aviso encendió las alarmas. De inmediato, patrullas de la Policía Municipal y agentes ministeriales acudieron al sitio para resguardar la zona y comenzar con las diligencias.

Sin embargo, lo inesperado ocurrió: cuando los uniformados se acercaron al supuesto cadáver, el hombre abrió los ojos y se incorporó lentamente, todavía bajo los efectos del alcohol.