Reportan choque de al menos dos vehículos en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo se registró un accidente vial en la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan-Lázaro Cárdenas.

El reporte de C5 Michoacán señala que el siniestro se dio específicamente en el kilómetro 147, a la altura de la presa Francisco J. Múgica.

El percance ha provocado el bloqueo parcial de la circulación en ambos sentidos, lo que genera afectaciones para quienes transitan por esta importante vía que conecta el centro del estado con la costa michoacana. Las autoridades han habilitado paso alterno, aunque piden extremar precauciones a los conductores que circulen por la zona.