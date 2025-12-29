Reportan aparatoso choque en la Siglo XXI, cerca de la costa michoacana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente de tránsito de consideración se registró este lunes en la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 297, en el tramo cercano a la costa michoacana, donde un automóvil particular impactó de frente contra una nodriza.

De acuerdo con reportes preliminares del Centro SICT Michoacán y C5 Michoacán, el siniestro ocurrió sobre el tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, lo que ha generado el cierre total del sector debido a la gravedad del impacto. Los primeros datos señalan que el choque fue frontal y que hay personas lesionadas.