Reportan aparatoso choque en la Siglo XXI, cerca de la costa michoacana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente de tránsito de consideración se registró este lunes en la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 297, en el tramo cercano a la costa michoacana, donde un automóvil particular impactó de frente contra una nodriza.
De acuerdo con reportes preliminares del Centro SICT Michoacán y C5 Michoacán, el siniestro ocurrió sobre el tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, lo que ha generado el cierre total del sector debido a la gravedad del impacto. Los primeros datos señalan que el choque fue frontal y que hay personas lesionadas.
La empresa de servicios médicos AMBUMED informó que una unidad médica fue enviada al lugar para realizar labores de estabilización y traslado de los pacientes afectados. Aunque no se ha confirmado el número exacto de víctimas, las autoridades piden a la población evitar la zona y tomar precauciones al circular por rutas alternas.
El percance ocurrió poco después del puente de Coyuquilla, en jurisdicción del municipio de Lázaro Cárdenas, lo que ha causado importantes retrasos en la circulación hacia la costa. Elementos de Guardia Nacional y servicios de emergencia trabajan en la zona para restablecer la vialidad.
