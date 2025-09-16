Reportan accidente en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente vehicular fue reportado la tarde de este martes sobre la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, específicamente en el kilómetro 83+000, tramo Pátzcuaro–Uruapan.

De acuerdo con el Centro SICT Michoacán, el percance ocurrió en el carril de alta, por lo que se exhorta a los conductores a circular con precaución, especialmente debido al pavimento mojado en la zona.

En imágenes captadas por automovilistas se observa un vehículo color azul impactado contra la barrera lateral. Elementos de seguridad y usuarios auxiliaban en el sitio.