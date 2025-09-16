Nota Roja

Reportan accidente en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas

En imágenes captadas por automovilistas se observa un vehículo color azul impactado contra la barrera lateral
Reportan accidente en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas
FOTOGRAMA
MiMorelia.com
Publicado

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente vehicular fue reportado la tarde de este martes sobre la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, específicamente en el kilómetro 83+000, tramo Pátzcuaro–Uruapan.

De acuerdo con el Centro SICT Michoacán, el percance ocurrió en el carril de alta, por lo que se exhorta a los conductores a circular con precaución, especialmente debido al pavimento mojado en la zona.

En imágenes captadas por automovilistas se observa un vehículo color azul impactado contra la barrera lateral. Elementos de seguridad y usuarios auxiliaban en el sitio.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas de manera oficial, pero se recomienda respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones viales mientras continúan las labores de atención.

SHA

Accidente
autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com