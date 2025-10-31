Nota Roja

Reportan accidente en el periférico, frente al estadio Morelos

CAPTURA DE VIDEO
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se registró un accidente vial sobre el Periférico Paseo de la República, frente al estadio Morelos, la tarde de este viernes.

De manera preliminar, se indicó que podría tratarse de un vehículo particular involucrado, de color blanco, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el hecho ni sobre personas lesionadas.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar rutas alternas mientras se atiende la situación.

RYE-

Morelia
Accidente
Choque

