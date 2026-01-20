Reportan 10 lesionados tras volcadura de camión en zona de Tres Marías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), desplegó un operativo de atención para asistir a las personas lesionadas tras la volcadura de un camión de pasajeros registrada este martes en la glorieta de Tres Marías, en la ciudad de Morelia.
Tras el reporte del incidente, paramédicos del CRUM en coordinación con otros cuerpos de rescate se trasladaron al sitio para realizar la valoración correspondiente y brindar los primeros auxilios. De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente dejó un saldo de 10 personas lesionadas.
La distribución de los pacientes se realizó de manera estratégica para garantizar que cada uno reciba la atención necesaria según la gravedad de sus heridas y para evitar la saturación de los servicios de urgencias.
La SSM enfatiza que, ante este tipo de contingencias, la coordinación estrecha entre el CRUM y las fuerzas de seguridad estatales y municipales resulta fundamental para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y optimizar los tiempos de respuesta.
