Reportan 10 lesionados tras volcadura de camión en zona de Tres Marías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), desplegó un operativo de atención para asistir a las personas lesionadas tras la volcadura de un camión de pasajeros registrada este martes en la glorieta de Tres Marías, en la ciudad de Morelia.

Tras el reporte del incidente, paramédicos del CRUM en coordinación con otros cuerpos de rescate se trasladaron al sitio para realizar la valoración correspondiente y brindar los primeros auxilios. De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente dejó un saldo de 10 personas lesionadas.