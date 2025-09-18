Repartidor de comida derrapa en moto y queda herido en libramiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía Morelia auxiliaron a un motociclista repartidor de Rappi que resultó lesionado al sufrir un accidente sobre carriles centrales del libramiento oriente.

El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves a la altura de la colonia Buena Vista Primera Etapa, así como de la calle Alonso de Oñate, en las inmediaciones del distribuidor vial salida a Charo.

Al enterarse del percance, los patrulleros municipales acudieron al sitio, otorgaron las primeras curaciones al motociclista y solicitaron una una ambulancia, a efecto de canalizarlo a un hospital para su adecuada valoración médica.

