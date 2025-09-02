Rentan Airbnb en Morelia y usan mudanza para saquearlo, acusan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una transmisión en vivo de Revolución Social, se expuso un caso en el que un grupo de personas presuntamente utilizó una vivienda rentada a través de Airbnb para después vaciarla con ayuda de un servicio de mudanza contratado.

De acuerdo con el testimonio difundido por René Valencia, un joven aseguró que fue contratado por un supuesto cliente para abrir la puerta del inmueble a cambio de mil pesos, con el fin de que ingresara una empresa de mudanzas a retirar los muebles del lugar. Posteriormente, se supo que este “cliente” resultó ser su propio tío.

El joven, señalado como uno de los posibles responsables del saqueo, declaró que desconocía el destino final de los muebles, aunque mencionó que serían trasladados hacia la zona de Ventura Puente, en Morelia.

Durante la cobertura, también al sitio acudió una mujer que dijo ser hermana del acusado y enfermera de profesión, quien aseguró que se haría cargo de él.

Sin embargo, llamó la atención que esta mujer cuenta con un negocio de venta de muebles, aunque negó tener conocimiento sobre lo ocurrido en el Airbnb.

El caso quedó documentado en la transmisión de Revolución Social, donde se exhibió la movilización de muebles y las declaraciones de los involucrados.

El caso completo, y a detalle, en el video: