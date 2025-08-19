Recibe 12 años de prisión por robo de vehículo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra Octavio Augusto G., al acreditarse su responsabilidad en los delitos de robo de vehículo de motor terrestre y robo, cometidos en agravio de un hombre.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Unidad Contra el Robo de Vehículos, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2024 en la colonia Hacienda de los Viñedos, en Morelia.

Ese día, la víctima, Josué J., llegó a bordo de un vehículo Toyota Corolla a un establecimiento ubicado en el antiguo camino a La Huerta. Al salir, mientras guardaba sus compras en la cajuela, fue interceptado por Octavio Augusto G., quien lo amagó con un arma de fuego para exigirle las llaves del auto. Al mismo tiempo, un cómplice —cuya identidad aún se desconoce— le exigió la cartera.

Tras cometer el robo, ambos sujetos abordaron el vehículo y huyeron. Momentos después, elementos de la Policía de Morelia lograron detener a Octavio Augusto G. en posesión del automóvil, siendo puesto a disposición del Ministerio Público, que lo presentó ante el Juez de Control, logrando su vinculación a proceso.

Luego del desahogo de pruebas, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en su contra, sentenciándolo a 12 años de prisión y al pago por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía de Michoacán reiteró su compromiso de llevar ante los tribunales a quienes atenten contra el patrimonio de las y los michoacanos.

agm