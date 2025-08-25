Realizaban obras y hallan parte de cráneo humano, cerca del río Chiquito en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras realizaban trabajos de excavación con maquinaria pesada, empleados del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) localizaron parte de un cráneo humano en la zona poniente de Morelia.
El hallazgo se registró a la orilla de la avenida Solidaridad, a unos metros del río Chiquito y en las inmediaciones de la colonia Molino de Parras, muy cerca de la calle Puebla, según información de RED 113.
Tras el descubrimiento, los trabajadores alertaron al número de emergencias, lo que derivó en la movilización de elementos de la Policía de Morelia, quienes acordonaron el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).
Minutos después, personal especializado de la Unidad de Atención Inmediata y peritos criminalistas comenzaron las labores correspondientes en la zona para determinar si existen más restos humanos en el sitio.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los restos pertenecen a una persona recientemente fallecida o si se trata de restos antiguos, por lo que las diligencias continúan.
rmr