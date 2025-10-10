Rafaguean 2 casas y queman vehículo en Cuitzeo, Michoacán

Los hechos de violencia se registraron durante la madrugada de este viernes, uno de ellos en un inmueble de la calle Ramón Corona, localizado en la población San Juan Benito Juárez.

En el lugar, los delincuentes quemaron una camioneta Chevrolet Silverado, le dispararon a la vivienda y después escaparon. Al exterior del hogar estaba una banca manchada con sangre al igual que el piso.