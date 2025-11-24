Presuntos normalistas vandalizan vehículos de empresas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes, un grupo de presuntos normalistas vandalizó al menos tres vehículos en distintos puntos de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

Una de las unidades afectadas es un camión repartidor de agua Epura, perteneciente a la empresa GEPP, al cual los individuos le poncharon los neumáticos.