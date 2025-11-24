Presuntos normalistas vandalizan vehículos de empresas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes, un grupo de presuntos normalistas vandalizó al menos tres vehículos en distintos puntos de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.
Una de las unidades afectadas es un camión repartidor de agua Epura, perteneciente a la empresa GEPP, al cual los individuos le poncharon los neumáticos.
Lo mismo ocurrió con un camión de la empresa Coca-Cola y otro de la compañía Mercado Libre.
Los hechos se registraron en la zona de las avenidas Periodismo y Siervo de la Nación, en las cercanías de los asentamientos Indeco, Tres Puentes y de las instalaciones de la SEE, esta última localizada en la colonia Sentimientos de la Nación. Tras realizar los daños, los perpetradores se retiraron.
rmr