Presunto lavacoches es atacado a balazos en la colonia Ventura Puente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves, un hombre fue atacado a balazos en plena vía pública, en la colonia Ventura Puente de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con la información de RED113, Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle Garcío Beso y Lago de Pátzcuaro, donde, de acuerdo con testigos presenciales, la víctima fue interceptada por sujetos armados, quienes le dispararon a quemarropa para luego huir del lugar.

El hombre recibió múltiples impactos de bala y cayó herido sobre la banqueta. De inmediato, personas que se encontraban cerca solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía de Morelia y paramédicos de Rescate acudieron en minutos, brindando los primeros auxilios al herido, quien fue trasladado en estado grave a un hospital de la ciudad.

De forma preliminar, algunos testigos señalaron que la persona lesionada se dedica al lavado de autos en la zona y es conocido con el apodo de “El Aguas”, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas ni se ha precisado el móvil del ataque.

mrh