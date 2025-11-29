Presunto agresor de PDI cae abatido en operativo en Coalcomán, Michoacán

Coalcomán, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que, en el marco de un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Coahuayana, fue abatido Adalberto M., quien nuevamente atacó a personal de seguridad, luego de haber agredido esta mañana a un Policía de Investigación (PDI).

Adalberto M., habría agredido a su hermano en un domicilio de la calle Hidalgo, esquina con Mariano Escobedo, en la localidad de El Camalote. Al acudir al sitio para realizar las primeras diligencias respecto a dicha denuncia, personal de la Fiscalía Regional de Coalcomán fue atacado con disparos de arma de fuego por el investigado, lesionando a un PDI, quien fue trasladado vía aérea a un hospital del municipio de Charo para recibir atención médica.

Más tarde, durante el operativo implementado por la FGE, Defensa, SSP y Policía Municipal, para ubicar al agresor, los servidores públicos fueron atacados por el mismo hombre. Al repeler el ataque y actuando conforme a los protocolos de seguridad, el presunto agresor fue abatido.

